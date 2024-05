A solidariedade é o principal motor que move o Rio Grande do Sul em meio à tragédia que assolou famílias e destruiu cidades. Em Tramandaí, no Litoral Norte – uma das poucas regiões poupadas pela catástrofe –, a prefeitura montou um centro de apoio a vítimas das enchentes, com espaço para recebimento de doações, no Centro Municipal de Eventos. Muitas famílias têm se dirigido à cidade buscando um lar provisório e ajuda enquanto a água invade suas casas.