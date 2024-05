Muitas pessoas se disponibilizaram a cozinhar refeições e oferecê-las para locais de acollhimento de quem precisou sair de casa devido à enchente. No entanto, é preciso estar atento a alguns pontos para evitar desperdícios. A doutora em Biotecnologia de Alimentos e professora associada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Janaína Guimarães Venzke, 50 anos, alerta para o transporte e conservação das marmitas. Ela lembra que produtos de origem animal, como carnes e embutidos, podem ficar fora de refrigeração por, no máximo, 30 minutos. Por isso, o ideal é produzir o alimento em uma cozinha próxima ou no próprio local onde será distribuído.