Tomada pela enchente, Porto Alegre pode acabar ficando com água nas ruas, mas não nas torneiras. O sistema de abastecimento do Departamento Municipal de Águas e Esgoto (Dmae), comprometido pela cheia, dependia até a tarde desta segunda-feira (6) do funcionamento apenas parcial de duas de suas seis estações de tratamento para a cidade não ficar desatendida.