O Departamento Municipal de Águas e Esgoto (Dmae) anunciou que religou novamente a Estação de Tratamento de Água (ETA) do Menino Deus, por volta das 18h20min desta terça-feira (7), e da Tristeza, às 18h32min. Com isso, 47 bairros de Porto Alegre podem ser beneficiados com a volta gradativa e lenta da água, até que o sistema fique o mais próximo da normalidade.