Após decretar estado de calamidade pública na noite desta quarta-feira (8), a prefeitura de Imbé voltou atrás e revogou o decreto nesta quinta (9). A mudança ocorreu após a repercussão negativa do caso. Com centenas de cidades alagadas e com a infraestrutura básica afetada no Rio Grande do Sul, milhares de pessoas se deslocaram para o Litoral Norte – região não atingida pelas enchentes – ao longo dos últimos dias.