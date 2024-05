O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) anunciou que vai investigar casos de decretos de calamidade pública emitidos por municípios que não foram atingidos pelas enchentes. A situação chamou a atenção nessa quarta-feira (8), quando Imbé, no Litoral Norte, divulgou que publicaria um decreto desse tipo, mesmo não tendo sido afetado diretamente pela chuva.