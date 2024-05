Apesar de não ter sido tão afetado quanto as regiões do Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, Serra e Região Metropolitana, o norte gaúcho registrou estragos, desalojados e desabrigados depois da chuva que castiga parte do RS desde o começo de maio. A diferença, segundo meteorologistas, são os efeitos da chuva sobre a altitude e geografia regional.