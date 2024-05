Em meio à angústia e ao medo vividos pelos gaúchos durante as enchentes que assolam o Estado, a segurança das crianças que estão em abrigos para famílias atingidas se tornou uma preocupação a mais para autoridades e população. Diante de relatos e registros policiais sobre crimes sexuais cometidos em locais de acolhimento, ações ostensivas das polícias, como rondas e patrulhamentos, são reforçadas enquanto medidas preventivas são articuladas, como a criação de espaços exclusivos para a população feminina e infantil (leia abaixo).



Desde o início das cheias, cinco casos de estupro em abrigos foram registrados pela Polícia Civil na Região Metropolitana. As vítimas são quatro crianças com idades entre seis e 10 anos e uma jovem. Seis suspeitos foram presos. A polícia alerta, contudo, para notícias falsas e boatos compartilhados nas redes sociais, que narram um cenário mais grave do que o real.