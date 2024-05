Após desembarcar no Rio Grande do Sul na terça-feira (7) para ajudar no cuidado das vítimas das enchentes que atingem o Estado, a médica e ex-BBB Marcela McGowan, vem usando seu perfil no Instagram para atualizar seus seguidores com pedidos de doações e fazer alertas. Marcela está em Canoas, uma das cidades mais afetadas pelas inundações, atuando no Hospital Nossa Senhora das Graças e em abrigos e, na noite de quarta-feira (8), falou sobre relatos de abusos de mulheres e crianças desabrigadas.