Após desembarcarem no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (7) para ajudar no cuidado das vítimas das enchentes que atingem o Estado, as médicas e ex-BBBs Amanda Meirelles, Marcela McGowan e Thelma Assis usaram as redes sociais para pedir doação de medicamentos e material hospitalar para Canoas, uma das cidades mais afetadas pelas inundações na última semana.