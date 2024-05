Edmilson Leite, mais conhecido como Coronel Leite e por suas participações em programas do canal Discovery Channel, como Desafio em Dose Dupla - Brasil e Desafio Celebridades, está no Rio Grande do Sul ajudando nos trabalhos de resgate e auxílios às vítimas atingidas pelas enchentes que assolam o Estado. Na noite dessa segunda-feira (6), o militar compartilhou em suas redes sociais que nunca havia visto uma adversidade como esta.