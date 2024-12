Quem são as musas do "Especial Roberto Carlos" neste ano

No show do Allianz Parque, palco do "Especial Roberto Carlos", Sophie Charlotte, Dira Paes e Leticia Colin cantaram com o Rei. Daniela Toviansky / TV Globo/Divulgação

Tão tradicional como o Especial Roberto Carlos, na Globo, antes do Natal, é o Rei receber atrizes para celebrar o fim de ano ao lado dele.

Em 2024, edição que comemora os 50 anos da dobradinha entre Globo e Roberto Carlos, Dira Paes, Leticia Colin e Sophie Charlotte são as musas do Rei e cantaram ao lado dele no show do Allianz Parque, cuja gravação vai ao ar nesta sexta-feira (20), logo após Mania de Você.

Em material distribuído à imprensa, Sophie relembra a sua participação no show de 2014:

— Eu tive esse privilégio imenso de cantar com Roberto Carlos há 10 anos, uma noite que marcou minha vida e iluminou todos esses anos. Receber esse convite, 10 anos depois, em um ano que eu estava pensando muito nele, refletindo sobre o que eu queria construir em termos musicais, foi um sinal para mim.

Dira também já subiu ao palco com o Rei, no programa de 2009:

— O Roberto é uma paixão nacional. Há 50 anos, ele é muito, muito especial.

A única estreante entre as três é Leticia, que está no ar como a vilã Zélia em Garota do Momento.

— Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida ver um mito em pessoa trocando com a gente, nos ouvindo, ajustando a canção — conta a atriz.

Outras participações