Em meio à tragédia que assola o Rio Grande do Sul na última semana, com as cheias dos rios, as forças de segurança – que também atuam nos resgates de pessoas ilhadas pelas inundações – reforçaram a presença dos servidores em áreas alagadas para tentar evitar delitos durante esse período. Casos de saques, furtos e roubos foram registrados na Região Metropolitana na própria Capital e em municípios como Eldorado do Sul, São Leopoldo, Canoas e Novo Hamburgo.