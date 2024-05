A situação do sistema prisional do Rio Grande do Sul é monitorada pela Superintência dos Serviços Penitenciários (Susepe). Em entrevista à Rádio Gaúcha, no início da tarde desta segunda (6), o superintendente da instituição, Mateus Schwartz, falou sobre os trabalhos realizados nas penitenciárias em meio à enchente no Estado e negou a liberação de presos do regime fechado.