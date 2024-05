A cheia do Guaíba ainda deixa marcas em diversos pontos nos bairros situados na Zona Sul de Porto Alegre, assim como nos caminhos que levam até eles. Nesta segunda-feira (6), na foz da Avenida Ipiranga, se veem muitos jet-skis atracados ao lado do Anfiteatro Pôr do Sol. Voluntários partem em busca de vítimas das inundações na região das Ilhas.