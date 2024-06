Os indicadores de criminalidade de maio indicam que o Rio Grande do Sul manteve a redução nos homicídios e feminicídios, mas teve aumento nos casos de roubos com morte, os latrocínios. Os crimes patrimoniais, como furtos, roubos e roubos de veículos, apresentaram redução, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados na tarde desta terça-feira (4) pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado.