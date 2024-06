A Polícia Civil investiga como homicídio a morte de Vladimir Abreu de Oliveira, 41 anos. O corpo dele foi encontrado no bairro Ponta Grossa, no extremo sul de Porto Alegre, no dia 19 de maio. Segundo testemunhas, o morador do condomínio Princesa Isabel, no bairro Azenha, foi visto pela última vez quando foi abordado no local por policiais militares e colocado dentro de uma viatura.