Suspeito de tráfico de drogas é preso no bairro Floresta, em Caxias do Sul

Comunicação Social do 4º BPChq / Divulgação

Um homem de 40 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso no bairro Floresta, em Caxias do Sul, na manhã desta terça-feira (18). A ação do 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChq) da Brigada Militar (BM) também apreendeu mais de 10 quilos de cocaína.