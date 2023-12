Nova etapa do RS Seguro foi lançada nesta sexta-feira (15) pelo governo do Estado. Quase cinco anos após ser colocado em prática o programa criado para conter a criminalidade em municípios gaúchos, a ação ganha fôlego no eixo da prevenção. Para isso, foram selecionados 17 territórios, considerados mais vulneráveis à violência, localizados em oito cidades, para receberem série de iniciativas. Estão previstos para serem investidos aos longo dos próximos três anos R$ 310 milhões nesses locais.