Uma iniciativa do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), em parceria com a Associação de Psiquiatria do RS (APRS), está oferecendo apoio à saúde mental de profissionais da segurança pública envolvidos nos resgates às vítimas das cheias que vêm castigando o RS no último mês. Em Porto Alegre, bombeiros, policiais civis e militares, além de agentes do Instituto-Geral de Perícias (IGP) recebem atendimento presencial.