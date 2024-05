Na Rua dos Andradas, no centro de Porto Alegre, o Quartel do Comando-Geral da Brigada Militar do Rio Grande do Sul precisou ser evacuado nos primeiros dias de maio, após a elevação do Guaíba. A água barrenta tomou o primeiro andar e fez móveis boiarem pelo prédio histórico. A cena de devastação se repetiu na unidade mais antiga da BM, o 1º Batalhão de Polícia Militar, na Rua Dezessete de Junho, no bairro Menino Deus.