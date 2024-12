Polícia e MP fazem operação contra suspeitos de participação no assassinato de médicos mortos por engano no RJ

Homens foram assassinados em um quiosque na orla da Barra da Tijuca. Florian Plaucheur / AFP

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MP) do Ministério Público (Gaeco/MP) do Estado cumprem na manhã desta sexta-feira (20), cinco mandados de prisão e três de busca e apreensão contra integrantes da facção Comando Vermelho.

Os mandados expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital são cumpridos em endereços na Cidade de Deus e no Presídio Elizabeth Sá Rego (Bangu V). A ação também conta com o apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Delegacia de Homicídios da capital. A Coordenadoria de Segurança e Inteligência participa em apoio aos promotores de Justiça.

"O Gaeco/MP-RJ denunciou os cinco homens por três crimes de homicídios dolosos consumados e um tentado, todos quadruplamente qualificados como motivo torpe, com recurso que dificultou a defesa das vítimas, com emprego de armas de calibre restrito (9mm) e para assegurar outros crimes", disse o MP-RJ.

Foram denunciados Edgar Alves de Andrade, apontado como líder da organização criminosa no Complexo da Penha; seu braço direito, Carlos da Costa Neves; e os ex-milicianos que migraram para o Comando Vermelho: Juan Breno Malta Ramos Rodrigues e Francisco Glauber Costa de Oliveira, atualmente preso.

Motivação do crime

De acordo com a denúncia do Gaeco/MP-RJ, os criminosos teriam confundido um dos médicos com o miliciano Taillon Barbosa, uma das lideranças na milícia da comunidade Rio das Pedras. Segundo os promotores de Justiça, a motivação do crime seria a expansão do domínio da facção criminosa do Complexo da Penha para região da Grande Jacarepaguá. Almeida e Barbosa possuem fisionomia similar.

Leia Mais Ligação interceptada pela polícia reforça hipótese de que médicos foram mortos por engano no Rio

"Os promotores destacaram que a tentativa de assassinar o miliciano Taillon Barbosa era considerada como um passo estratégico para enfraquecer a milícia e fortalecer o domínio do Comando Vermelho na região", disse o MP-RJ.

A denúncia aponta, ainda, o envolvimento dos acusados em outros episódios de violência, ligados à expansão territorial. Entre as provas reunidas está a identificação do veículo utilizado no crime, um Fiat Pulse branco com teto preto, vinculado a outros homicídios na área.

"Logo após a ampla repercussão nacional da execução dos médicos, ao constatarem que as vítimas não eram milicianos, lideranças do Comando Vermelho ordenaram a execução dos responsáveis pelos disparos, aponta a denúncia", conforme afirma o MP-RJ.

Desde o início de 2023, a facção criminosa do Complexo da Penha intensificou a tomada violenta de comunidades em Jacarepaguá e arredores, historicamente dominadas pela milícia, segundo a denúncia.

Leia Mais Ligação interceptada pela polícia reforça hipótese de que médicos foram mortos por engano no Rio

Segundo o Gaeco/MP-RJ, o objetivo seria consolidar um Complexo de Jacarepaguá sob seu controle, ampliando atividades criminosas como o tráfico de drogas, roubos, extorsão de comerciantes e exploração de serviços clandestinos.

Relembre o caso

Três médicos foram assassinados a tiros na madrugada do dia 5 de outubro de 2023 na cidade do Rio de Janeiro. Uma quarta vítima do ataque ficou ferida e foi encaminhada ao hospital.

Segundo a Polícia Militar, o grupo estava em um quiosque na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense, quando homens em um carro pararam no local e dispararam contra as vítimas.

Leia Mais Quem são os médicos mortos em ataque a tiros em quiosque no Rio de Janeiro

Morreram Diego Ralf de Souza Bonfim, 35 anos, Marcos de Andrade Corsato, 62, e Perseu Ribeiro Almeida, 33. Já Daniel Sonnewend Proença, 32, foi atingido por pelo menos três disparos e foi hospitalizado.

Eles não atuavam no Estado do Rio de Janeiro, mas estavam na cidade, hospedados no Hotel Windsor, que fica em frente ao local do ataque, para acompanhar o 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo.

A principal hipótese da polícia para a motivação do assassinato dos três médicos é de que um dos profissionais pode ter sido confundido com um miliciano. A tese foi compartilhada por investigadores do Rio com agentes de São Paulo que prestam apoio ao inquérito.