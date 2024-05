Porto Alegre registrou em 12 horas o volume de chuva esperado para todo o mês de maio. Até 16h desta quinta-feira (23), a estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no bairro Jardim Botânico contabilizou 112,6 milímetros. A média climatológica mensal é 112,8 milímetros, construída com dados da estação convencional que fica no mesmo ponto.