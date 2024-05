Os moradores de diversos bairros de Porto Alegre registraram rápida ascensão da água e alagamentos em diversas vias na manhã desta quinta-feira (23). Entre os registros de aumento do volume estão vias do Menino Deus, Praia de Belas, Cidade Baixa, Santana, áreas da Zona Norte, além de vias como a 24 de Outubro, Cairú, Farrapos e Cristóvão Colombo. O Dmae atribui o transtorno ao acúmulo de lixo e restrições no funcionamento de casas de bombeamento.