A água voltou a subir em alguns bairros de Porto Alegre. A série de alagamentos atingiu ruas do Menino Deus, Praia de Belas, Cidade Baixa e Santana, bem como as avenidas 24 de Outubro, Cairú, Farrapos e Cristóvão Colombo. Na Zona Sul, as avenidas Cavalhada, Beira-Rio e Edgar Pires de Castro também foram inundadas, com registros de desmoronamento.