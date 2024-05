Após tão esperados dias de sol, a chuva volta com força ao Rio Grande do Sul. Entre quinta (23) e sexta-feira (24) deve ocorrer precipitação de cerca de 100 milímetros em municípios da Região Sul, Campanha Fronteira Oeste e Central. Junto de rajadas de vento de até 60km/h na Lagoa dos Patos, a virada no tempo pode ocasionar repique de até 50 centímetros no nível do Guaíba, em Porto Alegre, alerto Marcelo Schneider, meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).