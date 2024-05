Nesta quarta-feira (22), foram emitidos três alertas para tempestade no Rio Grande do Sul pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso mais recente, laranja, e com validade até as 10h de quinta-feira (23), destaca a possibilidade de chuva de até 100mm, vento de até 100 km/h e queda de granizo nas regiões Central, Metropolitana, Sul, no Litoral Sul, Fronteira Oeste, Vales, Noroeste e Campanha.