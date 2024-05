Três comportas do Muro da Mauá estão abertas neste domingo (19) para facilitar o escoamento da água que ainda está em Porto Alegre de volta a seu leito natural, o Guaíba. São elas: a 12, que fica na avenida Voluntários da Pátria, perto da Avenida Cairú; a 14, na Avenida João Moreira Maciel com a Avenida Sertório; e a 3, que fica na Avenida Mauá com a Rua Padre Tomé.