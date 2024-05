Um grupo formado por ex-diretores do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e do extinto Departamento de Esgotos Pluviais (DEP), especialistas e pesquisadores divulgou manifesto com dicas para melhorar o sistema de proteção contra inundações de Porto Alegre. Segundo o grupo, o sistema não está funcionando adequadamente em razão da falta de manutenção permanente.