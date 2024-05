A chuva voltou com intensidade ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (23) e já está provocando novos alagamentos em bairros de Porto Alegre, na Região Metropolitana e em Rio Grande, principalmente, entre outras áreas do Estado. Com isso, pode-se esperar repique no nível do Guaíba, na Capital, alerta a meteorologista da Climatempo Patrícia Cassoli.