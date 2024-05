Medo excessivo, irritabilidade, crises de choro e falta de interesse por brincar são algumas das alterações de comportamento que as crianças podem manifestar diante de tragédias como a que assola o Rio Grande do Sul. Desde o início das enchentes, há uma grande preocupação com esse grupo, que pode ser ainda mais vulnerável aos impactos físicos e psicológicos. Especialistas alertam para a necessidade de cuidado redobrado neste momento, mesmo com os pequenos que não foram diretamente afetados pela água.