Danificadas pelas enchentes, uma em cada cinco escolas estaduais gaúchas não têm previsão de retornar às atividades. As 452 instituições ainda inativas e sem data para abrir as portas, em balanço deste domingo (19), atendem 178.027 alunos, que representam 24% do total de matriculados na rede que, hoje, não sabem quando voltarão às salas de aula. O total de estabelecimentos estaduais afetados, o que reúne também aqueles que hoje servem de abrigo ou enfrentam problemas no transporte e no acesso, é bem maior: chega a 1.058, quase metade da rede.