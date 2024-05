Por meio de um trabalho conjunto de diversas instituições de ensino, de pesquisadores e da própria população de locais atingidos pelas enchentes será possível identificar as regiões com risco potencial inundações e deslizamentos, para minimizar os danos de ocorrências futuras. Batizado de "Mapa Cidadão", o projeto criado no ano passado, após a enchente de setembro que atingiu o Vale do Taquari, agora foi ampliado.