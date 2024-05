Com a tragédia climática e humanitária enfrentada pelo Rio Grande do Sul, o Ministério da Educação (MEC) anunciou, nesta quinta-feira (9), medidas para garantir a retomada das aulas com segurança. A pasta autorizou a flexibilização do calendário das escolas nas redes de ensino atingidas e a possibilidade de aulas remotas. Nesta sexta-feira (10) deve ser homologado parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) com as novas diretrizes, que valem tanto para a Educação Básica quanto para o Ensino Superior.