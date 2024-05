Chegou a 1.044 o número de escolas da rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul afetadas pela enchente, de acordo com balanço da Secretaria da Educação (Seduc) divulgado nesta terça-feira (14). São duas instituições de ensino a mais do que o balanço de segunda-feira (13) e 16 a mais do que o de sábado (11), quando eram 1.028 unidades atingidas. A quantidade equivale a 34% do total de escolas da rede.