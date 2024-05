A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) autorizou, em portaria publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (13), a prorrogação por até dois meses das bolsas de mestrado e doutorado no país concedidas aos Programas de Pós-Graduação do Rio Grande do Sul. O período será acrescentado ao prazo máximo estipulado para cada modalidade de bolsa.