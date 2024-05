O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro. O edital da prova foi divulgado pelo governo federal nesta segunda-feira (13), no Diário Oficial da União. O período de inscrições será entre os dias 27 de maio e 7 de junho, de acordo com o cronograma do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os candidatos deverão se inscrever pela Página do Participante.