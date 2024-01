Para a estudante Geórgia de Carvalho Cunha, 19 anos, que está entre os seis alunos do Rio Grande do Sul que “gabaritaram” a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, "o repertório fez a diferença". A gaúcha conta que tem um caderno que utiliza para guardar referências de leituras que considera relevantes, e esse hábito ajudou bastante.