Mais de 97 mil inscritos participam do Enem PPL 2024 na próxima semana

Mais de 97 mil pessoas estão inscritas para o Exame Nacional do Ensino Médio para pessoas privadas de liberdade (Enem PPL) 2024. As provas serão realizadas nos dias 10 e 11 de dezembro em 785 municípios das 27 unidades da Federação.

São Paulo lidera o número de inscritos, com 22.312 participantes, seguido por Minas Gerais (6.710) e Santa Catarina (6.128). No Rio Grande do Sul, o número chega a 5.756 inscritos.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), as provas têm o mesmo nível de dificuldade do Enem regular . A diferença está na aplicação, que ocorre dentro de unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelas unidades da Federação.

Reaplicação

Nos dias 10 e 11 de dezembro, além do Enem PPL, será realizada a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) regular para candidatos que tiveram problemas durante as provas de novembro.