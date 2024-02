— A maior dica é repetição, muita repetição. Eu repetia de modo exaustivo as redações. Em 2018, quando comecei a estudar, escrevi umas 230 redações, enchi uma pasta cheia de redações no modelo do Enem — diz Igor Castagnetti Silva, que está entre os seis candidatos do Rio Grande do Sul que conquistaram nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).