As jovens Ana Carolina Riechel Famoso, 20 anos, e Vitória Taschetto, 18, estão entre os seis estudantes do Rio Grande do Sul que conquistaram nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Ana Carolina é de Santo Ângelo e Vitória é de Uruguaiana, mas as duas estudaram no curso pré-vestibular Totem, em Santa Maria.