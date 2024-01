O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 teve 60 redações com nota máxima em todo o Brasil, sendo seis delas de estudantes do Rio Grande do Sul. Em 2022, foram 18 redações com nota mil, no total. Os resultados foram divulgados na manhã desta terça-feira (16) em coletiva de imprensa. Participaram do evento, em Brasília, o Ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios, junto de outras autoridades.