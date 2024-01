GZH preparou um Simulador do Sisu, para que estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 possam verificar as suas chances de entrar no curso dos seus sonhos. A ferramenta simula, com base em dados de 2023, se as notas obtidas pelo candidato seriam suficientes para postular a uma vaga em determinado curso pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os resultados do Enem 2023 serão divulgados nesta terça-feira (16).