O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 oferece 264.360 vagas em 127 Instituições de Ensino Superior. Entre as universidades gaúchas que participam do programa, a instituição com mais oportunidades é a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), com 3.429 vagas. A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) aparece logo depois na lista, com 3.319 vagas.