O acesso a vagas do ensino superior por meio do Sistema de Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ocorrerá pela primeira vez em apenas uma edição, em janeiro de 2024. A informação consta de divulgação feita pelo governo federal no edital divulgado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (29). Em edições anteriores, o Sisu também abria concorrência no meio do ano.