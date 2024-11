A quarta-rodada da Europa League ocorreu nesta quinta-feira (7) e foi movimentada — em todas as partidas tiveram gols. Os principais destaques são as goleadas do Ajax, por 5 a 0 sobre o Maccabi Tel Aviv, na Holanda, e do Ferenvvaros, como visitante, sobre o Dynamo Kyiv, por 4 a 0.