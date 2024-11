Goleada do Barcelona e virada nos acréscimos; veja os resultados desta quarta-feira na Champions League A quarta rodada da fase de liga da Champions League 2024/25 terminou nesta quarta-feira (6). Os principais destaques do dia foram a goleada do Barcelona, fora de casa, sobre o Estrela Vermelha por 5 a 2, e a virada nos acréscimos do Atlético de Madrid sobre o PSG, na França, por 2 a 1.