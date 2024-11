Viktor Gyökeres vem brilhando na Europa, empilhando gols por Sporting e pela seleção da Suécia. Sua atuação de maior destaque recentemente foi contra o Manchester City, nesta terça-feira (5), quando marcou um hat-trick na goleada de seu time por 4 a 1, pela Champions League, competição em que, no momento, ele divide artilharia com Harry Kane, com 5 gols.