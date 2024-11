Diferentemente do habitual, o Manchester City sofreu uma goleada por 4 a 1 do Sporting nesta terça-feira (5), pela quarta rodada da fase da liga da Champions League. No tão esperado duelo nórdico entre o norueguês Haaland e o sueco Gyökeres, quem levou a melhor foi o atacante do time português que balançou as redes três vezes e é o artilheiro do torneio até aqui, ao lado de Kane, com 5 gols.