A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) enviou ao Ministério da Educação (MEC) a lista tríplice com as indicações para os cargos de reitor e vice-reitor. Os nomes que poderão comandar a universidade entre 2025 e 2028 foram decididos pelo Conselho Universitário (Consun) em votação realizada no dia 11 de outubro.